Rusko zachraňuje ofenzivu na východě Ukrajiny ničivou termobarickou municí

Ve snaze zachránit ofenzivu na východě Ukrajiny zintenzivnila ruská armáda používání termobarické munice, píše server deníku The Daily Mail. Server se opírá o komentář vojenského odborníka Roba Leeho, který analyzoval záběry zveřejněné na ruské sociální síti Telegram. Termobarické zbraně ničí v dosahu vše, co jim postaví do cesty, a způsobují devastující škody.