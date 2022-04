Rusko ničilo ocelárny bombami proti bunkrům, v podzemí uvěznilo civilisty

Vstupy do některých bunkrů byly zablokovány velkými kusy betonu, které by mohla odstranit jen těžká technika.

Příslušník pluku Azov vyzval k vytvoření bezpečnostního koridoru, kterým by ukrytí lidé mohli odejít, přičemž by na jejich bezpečnost měla dohlížet třetí země.

„Tito lidé se prošli lecčíms, jsou oběťmi válečných zločinů. Nevěří Rusům a jsou vystrašení,“ vysvětloval, proč by na jejich evakuaci měla dohlížet nezávislá země. Mají strach, že by je Rusové mohli mučit nebo zavraždit anebo je zavléci do Ruska.