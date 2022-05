Rusko cvičilo simulované údery jadernými raketami Iskander

Cvičení se účastnilo přes sto vojáků a dvacet kusů vojenské techniky. Vojáci s raketami „nepozorovaně“ přijeli až do pozic, odkud je měli odpálit na domnělé raketové systémy, letiště, chráněné objekty, uskupení vojenské techniky a velitelská stanoviště nepřítele, uvedl KLOPS. Při manévrech, kdy se cvičily jak jednotlivé údery, tak i vícenásobné údery, se šlo až do poslední fáze před odpalem, plyne z vyjádření Baltské flotily.

Německý týdeník Der Spiegel označil cvičení za „signál“. Rusko varovalo, že pokud by vstoupily Finsko a Švédsko do NATO, skončil by bezjaderný status Baltského moře a rozmístilo by v Kaliningradu jaderné zbraně. Západní experti však uvádějí, že jaderné hlavice, které mohou nést právě rakety Iskander použité i na Ukrajině, v Kaliningradu stejně jsou.