Rusko a Turecko se bez Ukrajiny dohodly na vývozu jejího obilí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ještě v pondělí řekl, že do letošního podzimu by na Ukrajině mohlo uváznout až 75 milionů tun obilí. Kyjev sice v jednání s Británií a Tureckem připustil, že by uvítal pomoc třetího námořnictva (tureckého), raději by ale ze Západu získal protilodní střely, kterými by si zajistil bezpečný průplav lodí.