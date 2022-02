Ruské rodiny jsou v šoku. Vidí své blízké v ukrajinském zajetí

Rusové byli v šoku, když viděli své blízké zajaté na videu, uvedl v neděli list The Guardian. Ukrajinské ministerstvo vnitra zřídilo v sobotu na síti Telegramu i kanál Find Your Own, kde jsou vidět zajatí i zranění vojáci. Zraněného Leonida Paktiševa na něm viděli příbuzní, kteří ani nevěděli, že je ve válce.