Prezident Kazachstánu odmítl ruské státní vyznamenání. Žádné dostat neměl, zareagoval Kreml

Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev odmítl v pátek převzít Řád Alexandra Něvského tedy ruské státní vyznamenání, které je udělováno za obecné zásluhy o vlast. Uvedl to jeho mluvčí s tím, že prezident do konce svého volebního období nepřijme žádné domácí ani zahraniční ocenění. Kreml nyní popírá, že by vůbec k nabídce došlo.