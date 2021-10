Přehledně: Jaká opatření čekají na lyžaře v evropských střediscích

V Hintertuxu, Pitztalu a Kaunertaleru, stejně jako na ledovci v Söldenu, je už živo, píše server ADAC.de. Na dalších ledovcích by měla lyžařská sezóna brzy začít. V současnosti jsou zde vyžadovány respirátory FFP2 v gondolách, sedačkových lanovkách s kapotami a na přístupových plochách k lanovkám. Nosit je musí všichni od 15 let. Pro děti od 7 do 14 let stačí chirurgická rouška. Všichni, kteří využívají lanovku, se musejí prokázat jedním ze tří potvrzení. Letošní zimní sezónu chce 25. listopadu zahájit za těchto podmínek také středisko zimních sportů Ischgl.