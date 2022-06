Ukrajinu demoralizuje převaha ruského dělostřelectva. Rozhodnou příští tři týdny

Ukrajinská agentura Unian k tomu poznamenala, že dodávky americké vojenské techniky vyžadují čas, nové zásilky by podle Oleksije Arestovyče z prezidentské kanceláře měly dorazit do dvou či tří týdnů.

Tento časový úsek bude podle starosty ukrajinského Kramatorsku (nacházejícího se na Donbasu) Oleksandra Hončarenka stěžejní. „Čím déle to bude trvat, tím více území Rusko získá. Ptáte-li se na můj názor jako starosty města, tak pokud nedostaneme potřebné zbraně do dvou až tří týdnů, jsme v pr*eli,“ řekl reportérovi The New Yorker.