Nový trend v Evropě: Kyvadlová migrace

„Vzhledem k zeměpisné blízkosti Ukrajiny k západní Evropě máme co do činění s novým fenoménem – kyvadlovou migrací,“ řekl televizi Südwest Rundfunk odborník na migraci Franck Düvell z univerzity v Osnabrücku.

„Ukrajina je sousední zemí Evropské unie. Dostanete se tam snadno a rychle. Nelimitují vás žádná omezení vstupu a výstupu. Výsledkem je mnohem větší dynamika mezi zeměmi. To také umožňuje lidem jakýsi zkušební návrat. Musíme počkat, zda se lidé vrátí natrvalo, nebo dočasně. Očekávám, že se budou více vracet tam a zpět. Jinými slovy, jde o jakousi kyvadlovou migraci. A to v jiných konfliktech vůbec nemáme, protože centra konfliktů a země původu jsou prostě příliš daleko,“ dodal.

To potvrzuje i Düvell: „Ukrajina přišla o pětinu obyvatelstva kvůli útěku z války. Z historického hlediska se v zemi po mnoho let snižoval počet obyvatel, částečně z důvodu stárnutí a nízké porodnosti, ale také v důsledku desetiletí trvající vysoké míry emigrace. Nejprve do Ruska, pak do EU, na Západ. Země je vyčerpaná a vykrvácená.“