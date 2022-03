Neprobíhá to dobře. Rusko přiznalo problémy v jednání s Ukrajinou

„Chceme, aby to byla dohoda na generace, aby i naše děti žily ve světě, jehož základy budou stát na této dohodě,“ řekl Medinskij a dodal: „Chceme co nejdřív dosáhnout míru.“

Lavrov dodal, že tu stále existují šance. „Vždy jsou šance. Jako diplomat nemáš právo dát jinou odpověď.“ Podle něj by se šance měly vždy hledat a využívat. „Povzbudily mě některé změny rétoriky Kyjeva, existuje reálnější hodnocení toho, co se děje,“ dodal Lavrov, aniž by uvedl jaké.