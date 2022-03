Neplánujeme útoky na další země, prohlásil Lavrov

„Pokud jde o otázku, zda plánujeme útočit na jiné země, neplánujeme útočit na jiné země. Ani na Ukrajinu jsme neútočili. Situaci na Ukrajině, to jsme mnohokrát vysvětlovali. Je to situace, která vytváří přímé ohrožení bezpečnosti Ruské federace,“ uvedl šéf ruského ministerstva zahraničí.

Západ se podle Lavrova chová nebezpečně, když dodává zbraně na Ukrajinu, protože neví, v čích rukou skončí zaslané raketomety, a vytváří tak nebezpečnou situaci na mnoho let dopředu.

„Vidíme, jak nebezpečně si západní státy včetně Evropské unie počínají a porušuje všechny své základní principy, když doručují dodávky smrtících zbraní včetně přenosných protivzdušných komplexů (...) Kam se dostanou tyto komplexy? Na to se ptáme kolegů v EU,“ prohlásil Lavrov.

Tvrdí, že popis situace z Ukrajiny je na Západě manipulován. Týká se to podle jeho slov zasažené porodnice v Mariupolu, která byla podle jeho informací bez pacientů a v rukou radikální vojenské skupiny Azov. „Pokud jde o porodnici, není to poprvé co slyšíme o zvěrstvech, které dělají ruské síly. Porodnice byla už dávno obsazena jednotkami Azov. Ty vyhnaly personál a rodičky,“ řekl Lavrov.