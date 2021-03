Navrhuji Bidenovi diskusi v přímém přenosu, řekl ruský prezident Putin

Šéf Kremlu dnešní nabídku učinil poté, co Biden dal ve středu v televizi ABC najevo, že Putina považuje za „zabijáka” a pohrozil nespecifikovanou odvetou za údajné vměšování Ruska do loňských amerických prezidentských voleb. Výroky šéfa amerického prezidenta domu vyvolaly v Moskvě u řady politiků hněvivé reakce.

Biden v rozhovoru, který ve středu odvysílala televize ABC News, přisvědčil na otázku, zda pokládá Putina za „zabijáka”, a prohlásil, že Rusko „zaplatí” za údajné vměšování do amerických voleb. Rusko pak povolalo svého velvyslance z Washingtonu do Moskvy ke konzultacím, diplomat by se měl podle ruských médií vrátit v neděli.

Mluvčí Kremlu označil Bidenovy výroky za „velice špatné” a bezprecedentní. Putin pak svému americkému protějšku odpověděl slovy: „V dětství, když jsme se hádali na dvoře, tak jsme říkávali ´Kdo to říká, ten to je´.” Šéf Kremlu také podle agentury Interfax podotkl, že v dějinách každého národa „je mnoho dramatických a krvavých událostí”. „Když hodnotíme jiné lidi, nebo dokonce jiné státy, jiné národy, tak se vždy jakoby díváme do zrcadla. Vidíme v něm vždy sebe. Protože vždy přehazujeme na druhého člověka to, co sami dýcháme, čím v jádru jsme,” řekl Putin.