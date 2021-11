Migranti mezi Běloruskem a Polskem jsou v zoufalé situaci

„Nejsem blázen, dobře chápu, kam to může vést. Já nehledám boj, ale nepokleknu,” řekl Lukašenko běloruskému serveru belta.by.

Olej do ohně přilil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který vyzval západ, aby pomáhal finančně Bělorusku stejně jako dříve Turecku, přes nějž proudili migranti do EU balkánskou cestou.

Slovní přestřelky ale neřeší situaci migrantů na hranici, kteří na mrazu přebývají v malých stanech a spacácích. Podle listu The Guardian zemřelo na hranici nejméně osm lidí.

Polská nevládní organizace Grupa Granica se jim snaží pomáhat. Do Polska dostala kurdskou rodinu, která se ukrývala v lese u Narewky. Zajistila, že Kurdové nebyli vyvezeni zpět do Běloruska.

„Jeli jsme tři dny autem do Istanbulu,“ řekl asi čtyřicetiletý otec. Tlumočníkovi řekl, že z Istanbulu odletěli do Minsku. Když se dostali na hranici, běloruská policie tam přestříhala pletivo a chtěla je nechat projít do Polska.