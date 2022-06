Mezi Ruskem a „neposlušným“ Kazachstánem roste napětí

Dopravu ropy z Kazachstánu do Evropy přes Novorossijsk Rusko v pondělí zrušilo s tím, že v přístavu bylo objeveno na 50 kusů různých výbušnin z druhé světové války. Přístav proto byl uzavřen, uvedl server AKIpress. To vedlo k pozastavení dodávek ropy z Kazachstánu. Odminování přitom může trvat až do konce června.