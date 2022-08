Kerčský most na Krym je nelegální stavba a půjde ke dnu, řekl Zelenského poradce

„Kerčský most je nelegální stavba a hlavní zásobovací brána ruské armády na Krymu. Takové objekty by měly být zničeny,” řekl poradce prezidenta Volodymyra Zelenského.

Právě přes Kerčský most v posledních dnech prchají tisíce Rusů, kteří byli na Krymu na dovolené. Ruské jednotky dokonce před hrozbou možného útoku most v noci na úterý uzavřely až do 6.00 ráno.