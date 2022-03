Jsme v totální válce. Žádné platby, žádný plyn, říká mluvčí Kremlu

Rusko požaduje nově platbu za plyn v rublech. Západ to odmítá. Dmitrij Peskov k tématu uvedl: „Nevím, co se stane, když odmítnou tuto možnost. Jakmile bude známo finální rozhodnutí, podíváme se, co se může dělat. Ale rozhodně nebudeme charitou, které bude posílat plyn zadarmo do západní Evropy.“

Na přímou otázku moderátora Ryana Chilcota, zda Rusko vypne plyn, Peskov odpověděl: „Žádné platby, žádný plyn.“

Zmínil ale, že by nechtěl vidět, co by se stalo, kdyby se Německo a další evropské země obrátily k Rusku zády a přestaly brát ruský plyn: „Samozřejmě bychom to nechtěli vidět v realitě. Ale musíme se adaptovat na podmínky. A naneštěstí nejsou tyto podmínky přátelské. Pro nás jsou nepřátelské. Vstoupili jsme do fáze totální války. A my v Rusku se cítíme ve válce, protože západoevropské země, Spojené státy, Kanada, Austrálie aktuálně vedou proti nám válku, obchodní, ekonomickou, kdy zabavují naše majetky, naše fondy, blokují naše finanční vazby.“

Peskov si opět stěžoval na to, že se NATO posunulo na východ navzdory údajnému slibu, že to neudělá a že zahání Rusko do kouta: „Když jsme řekli, že chceme rovné vztahy, nepřišla žádná reakce.“

Peskov je přesvědčen o vítězství ve válce: „Nemáme žádné pochybnosti, že všechny cíle naší zvláštní vojenské operace na Ukrajině budou splněny.“

Jaderné zbraně se nepoužijí

Zdůraznil, že k tomu nebudou potřeba jaderné zbraně, i když ruští představitelé jimi v poslední době stále straší: „Ať už bude výsledek operace jakýkoli, není to samozřejmě důvod pro nasazení jaderných zbraní. Máme bezpečnostní koncepci, která jasně stanoví, že je můžeme použít jen ve chvíli, kdyby byla ohrožena existence naší země. Držme tyto dvě věci oddělené, myslím existenci státu a speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Jedna s druhou nemají co do činění.”

Dodal, že by se tyto zbraně nepoužily, ani kdyby se v konfliktu angažovala třetí strana: „Ne, nemyslím si to.“

Náměstek šéfa bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv ale varoval, že by se tyto zbraně mohly použít i v případě, že by byla ohrožena existence některého ze spojenců Moskvy, což vyvolalo oprávněné obavy.

Přímý konflikt s NATO

Peskov v rozhovoru dodal, že Putin varoval Západ před vměšováním: „Byl docela odvážný, když říkal nevměšovat se. A když to uděláte, budeme mít všechny možnosti zabránit tomu a potrestat ty, kteří by se vměšovali.”