Historik: Putin byl teď ve větší izolaci než Stalin, mohlo mu to ovlivnit myšlení

"A já si myslím, že je to i včetně Vladimira Putina, který se i podle jeho nejbližších, kteří ho (...) zásobovali informacemi, stal daleko více izolovaným než třeba (Josif) Stalin ve své době," řekl Vaněk. Myslím si, že (...) izolace i ten nekontakt s vnějším světem mohly (...) přispět k tomu, že dělá zcela nereálná a nerealistická rozhodnutí. Takže v tomto myslím, že covid své vykonal také," dodal historik.

Vaněk také podotkl, že vnímá historické paralely s obdobím před 90 lety. "Neopakuje se to úplně, ale jsou jisté body, které jsou podobné velmi. Což je pandemie, která přichází ve 20. letech, potom přichází ekonomická krize, a potom to spěje k nějakém světovému konfliktu," připomněl.

ANALÝZA: Putinovy fantasmagorie o Ukrajině a jak to bylo doopravdy

ANALÝZA: Putinovy fantasmagorie o Ukrajině a jak to bylo doopravdy Válka na Ukrajině

"Já se obávám, že po zdravotních komplikacích a energetické a vlastně ekonomické krizi, která už probíhá, (...) najednou přichází i to, co by nikoho z nás ještě ani před týdnem nenapadlo," uvedl Vaněk.