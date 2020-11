Co má Putin s pravou rukou? Video podnítilo spekulace o jeho zdraví

Několikrát s ní lehce pohnul, ovšem použil ji jedinkrát, když si jí pomohl otevřít jednu z publikací. Vše dělala rukou levou, ač je pravák. Už dlouho se spekuluje, že Putin má neuropatické onemocnění nebo trpí Parkinsonovou chorobou.

Během jedenáctiminutového záznamu hovoří takřka výhradně Sečin o rozvoji transportu ropy z arktických naleziště. Putin jen přikyvuje, oči má chvílemi přivřené. Po chvíli se zeptá na automobily použité při stavbě: „Kamazy?“ Sečin přitom o kamazech opakovaně hovořil a odpoví: „Ano, kamazy.“

Až po šesti minutách se zeptá na podrobnosti a Sečin mu podá nějaké dokumenty. Putin je bere levou rukou a až při prvním otevření si pomůže pravou rukou, ale listuje v nich opět jen levou rukou.

Parkinsonova choroba?

Opět se objevila spekulace, že by mohl mít Putin Parkinsonovu nemoc, což je neurodegenerativní onemocnění související s úbytkem nervových buněk produkujících dopamin. Projevuje se třesem a zhoršenou motorikou. Už v roce 2015 s podezřením na Parkinsonovu nemoc přišel tým vědců z neurologického oddělení na univerzitní nemocnici v nizozemském Nijmegenu. Profesor Van Bloem uvedl, že několik znamení ukazuje na „parkinsona” - zejména, když chodí a levou rukou nepohybuje a pravou ruku mívá často na opěradle. I kožený obličej může být příznakem této nemoci.

Špatná pohyblivost pravé ruky a málo pohyblivý obličej by mohly naznačovat i případnou mrtvici, tomu ale nenapovídá to, že si pravou ruku viditelně má pohyblivou, jen ji nepoužívá.

Ruská nezávislá televize Dožď zase zveřejnila záběry, jak Putina přepadl záchvat kašle. Agentura TASS se pak zeptala na Putinovo zdraví a Kreml jí odpověděl, že je v pořádku. Spekulace také podnítilo, že se Putin neúčastnil o víkendu gala Noční hokejová liga, kde nechyběl od roku 2011, uvedl list Frankfurter Rundschau.

Má Putin rakovinu?

Britský bulvární list The Sun už na konci minulého týdne citoval politologa Valerije Soloveje, že by Putin mohl mít rakovinu a v únoru prodělal urgentní operaci břicha. Solovej tvrdil už na začátku listopadu, že se dozvěděl, že má Putin dvě onemocnění: „Jedno má psychoneurologickou příčinu, druhým je rakovina. Druhá diagnóza je mnohem, mnohem nebezpečnější než první označovaná za Parkinsonovu nemoc, které neohrožuje jeho fyzické zdraví, jen omezuje jeho veřejná vystoupení. Je to smrtelná diagnóza. ”

Solovej je politolog a historik a bývalý ředitel oddělení pro veřejnou komunikaci na Moskevském státním institutu pro mezinárodní vztahy. Z místa odešel loni z „politických důvodů“ a nyní patří k předním Putinovým kritikům. Když Solovej poprvé spekuloval o Putinově zdraví na začátku listopadu, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl: „Má skvělé zdraví“.

Od té doby se však objevilo více náznaků, že to nemusí být pravda. Objevily se zprávy, že během televizních vystoupení pije z kelímku rozpuštěné léky a má syndrom neklidných nohou.

Nepodložené spekulace o nástupcích

Faktem ale je, že mnohé příznaky se objevovaly už dříve a neprokázalo se, že by měl Putin vážné zdravotní potíže. Už na fotografii pořízené v roce 2014, která se objevila v komentáři Williama Pomerantze k anexi Krymu ruský prezident vypadá podobně jako při nynějším setkání se Sečinem.

Solovej mluvil i možných nástupcích. Podle některých jeho zdrojů by to mohla být Putinova 34letá dcera Katerina Tichonovová. Spekuluje i o tom, že by jím mohl být opět Dmitrij Medvěděv, který už jednou byl ruským prezidentem, protože Putin nemohl být zvolen třikrát za sebou, jenomže ten byl v lednu odvolán z křesla premiéra. Hovoří se i o 43letém ministru zemědělství Dmitriji Patruševovi.

Solovej uvádí, že by mohl Putin oznámit svou rezignaci už na začátku příštího roku, to ale Kreml také popřel „Je to naprostý nesmysl,“ řekl Peskov.