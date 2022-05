Chersonská oblast žádá Putina o včlenění do Ruska

Chersonská oblast připraví do konce letošního roku legislativní podklady pro vstup do Ruské federace, prohlásil Kirill Stremousov, zástupce šéfa regionu. Vedení oblasti chce podle jeho slov apelovat na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby byl region do Ruské federace přijat. Cherson byl ruskou armádou dobyt na počátku března.