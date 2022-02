Boeing Aeroflotu z Moskvy do New Yorku to před Grónskem otočil

Boeing 777 společnosti Aeroflot na lince AFL124 vyrazil z moskevského letiště Šeremetěvo v 15:55 místního času (13:55 SEČ), a to s více než hodinovým zpožděním. Na newyorské letiště JFK měl dorazit v 17:20 místního času (23:20 SEČ), to už se ale nestalo, neboť mezitím přistál zpátky v Moskvě.

Stroj letěl na sever přes Finsko, Švédsko a Norsko a severně od Islandu mířil ke Grónsku. Těsně před ním se ale obrátil a ke zřejmě velmi nepříjemnému překvapení cestujících na palubě se zhruba stejnou trasou vrátil zpět do Moskvy.

Boeing 777-3M0ER ruské společnosti Aeroflot na letišti v Los Angeles. Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Právě tou dobou země Evropské unie rozhodovaly o tom, že všechny kompletně uzavřou svůj vzdušný prostor strojům ruských leteckých přepravců.

Svůj vzdušný prostor ruským letadlům už uzavřela také Kanada. Spojené státy tento krok podle agentury Reuters zatím zvažují.

Zákaz provozu pro ruské aerolinky a uzavírání vzdušných prostorů hlásí jednotlivé evropské země už od čtvrtečního napadení Ukrajiny Ruskem. Mezi prvními zakázalo ruským letadlům vstup do vzdušného prostoru i Česko, v neděli se přidaly například Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, severské země, Severní Makedonie či země Beneluxu.

Evropská unie poté ohlásila, že celý unijní vzdušný prostor se uzavře pro všechna ruská letadla včetně soukromých letounů ruských oligarchů. Letecké spojení mezi Evropou a Ruskem tak už prakticky není možné.

Komplikovaný návrat

Co přimělo boeing Aeroflotu vrátit se, není úplně jasné. Vzhledem k tomu, že vůbec vzlétl, je jasné, že měl nahlášený letový plán u jednotlivých řízení letového provozu, a do New Yorku by tak pravděpodobně dorazil bez potíží.

Cedule s odlety z moskevského letiště Šeremetěvo. Let do New Yorku je označen, že se vrací. Foto: Repro/letiště Šeremetěvo

Otázka je, jak komplikovaně by se ale vracel zpět do Moskvy, až začne platit zákaz přeletů přes vzdušný prostor EU. V takovém případě by se jeho cesta výrazně prodloužila, ať už by letěl severní nebo jižní trasou.

Z východního pobřeží USA do Ruska by cesta musela zřejmě vést z Atlantiku buď až nad Finsko či nad severní pól a teprve poté dolů na Moskvu, což je sice výrazná „zajížďka”, ale vzhledem k zakřivení Země stále kratší než případná jižní trasa.