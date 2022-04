Berlínské zpytování: důvěřivost i peníze

Angela Merkelová (67) miluje ruštinu. „Je to krásný jazyk,“ řekla jednou. „Velmi oduševnělý, trochu jako hudba.“ Netajila se tím, že se rusky naučila hlavně díky rozhovorům se sovětskými vojáky dislokovanými i poblíž jejich domu v městečku Templin v tehdejší NDR.

Ve skutečnosti patnáctiletá Angela zvládla ruštinu tak dokonale, že jako vítězka olym­piády ruského jazyka za odměnu vyrazila do Moskvy, kde si koupila album skupiny The Beatles. Ráda prý četla Lva Tolstého nebo Fjodora Dostojevského a na psacím stole v kancléřském úřadě měla obrázek ruské carevny Kateřiny Veliké, původem z německého šlechtického rodu.

Merkelová si stojí za rozhodnutím o nepřijetí Ukrajiny do NATO

Své rusofilství však Merkelová podle kritiků nedokázala dostatečně využít k tomu, aby Putina včas zabrzdila. Musela s ním přitom jednat po celých 16 let ve funkci kancléřky, nejprve v době, kdy řídil zemi jako prezident, pak během jeho působení ve funkci premiéra a poté znovu (ve funkci) prezidenta.

Stal se její Nemesis. Krátce po povstání na Maj­danu se Putin zmocnil Krymu a poskytl finanční a vojenskou podporu separatistům v ukrajinské Luhanské a Doněcké oblasti. Nechtěl se smířit s „pozápadněním“ Ukrajiny a možná nepochyboval, že mu to projde. Merkelová mu zavolala a řekla mu, že anexe Krymu je „nepřijatelná“ a představuje „porušení mezinárodního práva“. Uložila několik sankcí – a to bylo vše.

Později zdůvodnila, proč Německo de facto smlčelo zjevné bezpráví spáchané na Krymu a východní Ukrajině příměrem k výstavbě Berlínské zdi. „Američané tehdy také nezasáhli,“ řekla a dodala, že jim to nemá za zlé. Někdy je podle její logiky třeba přijmout současné bezpráví v naději na lepší budoucnost.

Také v Německu Putinovo Rusko testovalo kancléřčinu náklonnost. V roce 2015 ruští hackeři napadli počítače Spolkového sněmu, a dokonce se jim podařilo získat přístup k počítači v parlamentní kanceláři Merkelové. O několik let později při slyšení právě ve Spolkovém sněmu Merkelová poskytla trochu vhledu do svého duševního rozpoložení: „Pokud mohu být zcela upřímná, bolí mě to, protože každý den se snažím o lepší vztahy s Ruskem.“