Ať si Ukrajina vybere, jaké zbraně jí máme vyrobit, zaplatíme to, slíbil Scholz

„Požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám řekl, jaký materiál může v nejbližší době dodat,“ řekl Scholz. Ukrajina si z tohoto seznamu vybere, co bude potřebovat, „a my na to vyčleníme potřebné peníze“, uvedl kancléř.

Neuvedl žádný konkrétní zbrojní systém, který by mělo Německo dodat, ale podle jeho slov by mělo být „dodáno to, co lze použít v dělostřelecké bitvě“.