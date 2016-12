Časopis to oznámil s odvoláním na monitorování telefonní komunikace radikálních salafistických kazatelů, vyzývajících k násilí a verbujících bojovníky do Sýrie.

Při odposleších několika těchto kazatelů vyšetřovatelé zachytili komunikaci Amriho, který se podle jejich přesvědčení nabízel jako atentátník pro sebevražedný útok.

Jazyk, který při rozhovoru použil, však byl plný kódovaných výrazů, takže ho nebylo možné na základě této komunikace zatknout.

Časopis také zmínil, jak Amri používal různých identit, jichž měl šest nebo osm. Italské úřady vydaly na začátku letošního roku varování, že nemá povolen vstup do zemí schengenského prostoru. Poté neměl mít možnost cestovat mezi jeho členskými zeměmi.

Tvrdil, že je perzekvovaný Egypťan



Amri ale použil falešné identity a vydával se za Egypťana, který byl v zemi stíhán. Uvedl to, když v Německu v dubnu žádal o azyl. Ten mu ale nebyl udělen, protože se ukázalo, že neví nic o zemi, takže těžko může být Egypťan. V červenci s ním bylo azylové řízení ukončeno s tím, že žádost je nepodložená.

Současně se ukázalo, že využívá více identit.

Nebylo ho však možné deportovat, protože neměl patřičné dokumenty. Trvalo dva měsíce, než mu je Tunisko vydalo. [celá zpráva]

Dříve spíš pil



Vyšetřovatelé podle čtvrtečního vyjádření pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung ale uvedli, že Amri se sice pohyboval mezi salafisty, ale nic nenaznačuje, že by Tunisan byl významnou postavou v salafistických kruzích. Nic také neukázalo na to, že by byl v blízkém kontaktu s nedávno zatčeným radikálním kazatelem Abú Walaou, jak se spekulovalo.

Jeho otec ale tvrdí, že se mladík radikalizoval až v Evropě. Podle bratrů dříve spíš pil.