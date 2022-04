Ze supermarketů se Rusové mají vrátit zpět na tržnice, plánuje premiér

„Podle prezidenta (Vladimira Putina) je klíčovým úkolem roku zvýšit produkci a dodávky kvalitních, cenově dostupných potravin. Velkoobchodní trhy s potravinami pomohou ruským podnikatelům v zemědělství prodávat jejich výrobky co nejblíž spotřebiteli, přímo ve velkých městech,“ uvedl Mišustin minulý týden po setkání s vicepremiéry své vlády.

Podle ruských potravinářů by to znamenalo, že by definitivně zůstali bez klíčových ingrediencí ze zahraničí.