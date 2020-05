Trump: Vakcína spěchá jako kdysi atomová bomba

Urychlený výzkum má vyjít ze 14 dosud nejslibnějších variant. „Znamená to ve velkém a znamená to rychle,“ řekl Trump o operaci. „Jde o masivní vědecký, průmyslový a logistický podnik, který naše země neviděla od projektu Manhattan,“ dodal.

USA by mohly znovu přispívat do rozpočtu Světové zdravotnické organizace (WHO), ale jen desetinou původní sumy, asi jako Čína, nastínil v tweetu Trump. V dubnu financování zmrazil, jelikož podle něj WHO v počátku pandemie selhala. Loni činil podíl USA na jejím rozpočtu víc než pětinu.