Státy ruší zákazy cestování. Jsou marné, omikron se už stejně šíří lokálně

Izrael významně zredukoval počet zemí, do kterých předtím zakázal cestovat. Na seznamu jich z původních 69 zůstalo 15. Zůstaly mezi nimi pro Izraelce klíčové destinace jako USA, Británie a Kanada, Česko v rizikové skupině není.

Premiér Naftali Bennett v úterý oznámil nová pravidla karantény pro ty, kdo byli ve styku s člověkem s covidem-19. Plně očkovaní budou muset být v izolaci jenom po dobu, než získají negativní test PCR. Potom se ještě deset dní budou muset vyvarovat kontaktů s ohroženými osobami, například s těmi v pečovatelských domech. Opatření nerozlišuje mezi tím, s jakou variantou přišel dotyčný do styku. Pro neočkované osoby platí povinnost sedmidenní karantény a testovat se musí v její první a poslední den.

V pondělí oznámily zrušení zákazu cestovat z a do jihoafrických zemí. Zrušení vejde v platnost 31. prosince, měsíc po jeho zavedení. Zákaz se týkal Jihoafrické republiky, Zimbabwe, Malawi, Namibie, Mosambiku Lesotha, Svazijska a Botswany.

Zákaz byl kritizován nejen jihoafrickými lídry, kteří si stěžovali, že poškodí jejich ekonomiky, tak úředníky WHO, kteří jej považovali za neefektivní.

Mezi další země, které zákaz cestovat do jihoafrických zemí zrušily, patří Francie. Ta zrušila zákaz již 4. prosince. O několik týdnů později se přidala Velká Británie a minulý týden stejné rozhodnutí oznámilo i Nizozemsko.

Od 23. prosince se do země opět může cestovat i z jihoafrických zemí. Jak ve Francii, tak v Nizozemsku však stále platí zákaz vydaný Evropskou unií. Občané ze zemí mimo EU a s vysokou mírou rizika nákazy covidem-19 nemohou do zemí EU a do Schengenského prostoru vycestovat. Zákaz tak po brexitu platí i pro občany Velké Británie.