Putin je sr*č a Šojgu neschopný amatér, kritizují ruští důstojníci své velení

Není jasné, kdy byl telefonní hovor zachycen, ale z rozhovoru vyplývá, že to bylo poté, co byl 14. dubna při ukrajinském raketovém útoku potopen křižník Moskva. Zdrcující úder rozvířil emoce obou důstojníků.

Kovtun se během rozhovoru rozčiluje, že ruský prezident Vladimir Putin nenařídil raketový útok na klíčová místa v Kyjevě, jež jsou spojená s vládou Volodymyra Zelenského, a to včetně likvidace parlamentu.

„Na Kyjev měla jít raketa a zasáhnout Nejvyšší radu,“ řekl a pokračoval: „Proč se to nestalo? Proč? Nechápu. K*va, Putine, proč nedošlo k raketovému útoku na Kyjev? Proč nebylo zasaženo centrum, budovy Nejvyšší rady a sídlo vlády?“

Vlasov zase nenechal nit suchou na ministru obrany Sergeji Šojguovi. Označil ho za „naprosto neschopného amatéra“. Je to podle něj „pouhý showman“. Považuje ho v otázce vojenství za nekompetentní osobu. Rozhovor se potom dotýká citlivého tématu a tím jsou ztráty v ruské armádě, k nimž se Kreml nechce znát.

Kovtun říká svému příteli: „Šojgu je prostě sr*č. Vojáků z povolání je málo. Samozřejmě, že nejsou, odkud by přišli, blbečci?“ Stěžuje si, že vojáci dostávají méně peněz než na začátku války. A naříká: „Kde je, k*va, naverbovat?“

Šojgu je kritizován za to, že kolem sebe shromáždil důstojníky z ruského ministerstva pro mimořádné události, které dříve vedl. „V armádě vůbec nesloužil,“ rozčiluje se Vlasov.

Kovtun prohlašuje: „Brzy si vezmu vidle a půjdu na kremelské náměstí.“ Rozčiluje se nad nepřiznanými vysokými ztrátami v ruské armádě. „Nejdřív necháme zabít tolik našich vlastních mužů, pak počkáme, až pozabíjejí další. Podívej se na ně, jak se zas*aně zvedají, přečti si, co tam zas*aně píšou.“

Oba plukovníci spolu hovořili zřejmě po 14. dubnu, kdy byl zničen křižník Moskva. Kovtun řekl: „Oni zničili křižník, tak proč jim to nevrátit a nezasáhnout zpět? Jako pomsta. Udeř do Kyjeva, udělej to! Ale ne. O nás se nestarají.“