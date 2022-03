Pět žen z Irpině prchalo před bombami s jednou igelitkou

„Jeho řidič nám dal pět minut. Zaklepala jsem na svou sestru Táňu (45), která bydlí v domě se svou patnáctiletou dcerou, a řekla jim, aby rychle šly. Nestihly jsme si vzít nic, ani doklady, je nás pět a všechno, co jsme narychlo sebraly, se vešlo do jedné igelitky,“ řekla Skrynnyková.

Po dvou dnech strastiplné cesty dorazila pětice žen do Katovic, kde je přijalo městské sportovní centrum. „Dali nám střechu nad hlavou, jídlo, všechno, co jsme potřebovaly, a kus svého srdce, na to nikdy nezapomeneme,“ říká Ludmila se slzami v očích.