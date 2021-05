ON-LINE: Polovina Američanů je očkovaná

5:52 - Barcelonská bazilika La Sagrada Família (Svatá rodina) se o víkendu po více než půlroční koronavirové pauze otevře pro veřejnost. První návštěvníci se dovnitř dostanou 29. května a provozovatel památky doufá, že nedokončená stavba Antoniho Gaudího pomůže oživit turistický ruch. Plány dokončení stavby v roce 2026 však pandemie překazila a stavební práce mohou trvat další desítky let.

„Měli jsme cíl dokončit práce do roku 2026. To ale bohužel nebude možné. Může to být v roce 2030, 2035, 2040. Kdybych řekl přesný termín, tak bych lhal,” řekl šéf památky Xavier Martínez.