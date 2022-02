Navalnyj stojí opět před soudem, hrozí mu až 15 let

Navalnyj čelí obžalobě z podvodu a z pohrdání soudem. Podle obžaloby použil pro osobní účely stovky milionů rublů převedené do různých fondů včetně Navalného Fondu boje s korupcí, který úřady mezitím zakázaly jako extremistickou organizaci. Podle deníku šlo o peníze na Navalného prezidentskou kampaň v roce 2018, ale úřady opozičníka k volbám nepustily kvůli předchozímu odsouzení.

„Soud neobjasnil, z jakého důvodu se rozhodl zasedat v místě odnětí svobody souzeného. Navalného spolupracovníci soudí, že to souvisí s přáním učinit kauzu co nejvíce neveřejnou,” napsal Kommersant k zahájenému novému procesu s Navalným. List dodal, že do věznice přijela Navalného manželka Julija.