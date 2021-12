Oxfordská univerzita a AstraZeneca vyvíjejí vakcínu proti omikronu

„Vakcíny na bázi adenovirů by v zásadě mohly být použity k reakci na jakoukoliv novou variantu rychleji, než si možná někteří dříve uvědomovali. Mají skutečně důležité výhody, zejména tam, kde jsou největší potřeby a logistické problémy,“ sdělil Douglas deníku. Firma AstraZeneca později agentuře Reuters informaci potvrdila.

Původní vakcína AstraZeneky proti koronaviru se podává ve dvou dávkách, mezi aplikacemi by měl být rozestup 28 dní. Skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia. Vakcína byla široce nasazena v Británii a v Evropské unii ze začátku letošního roku, poté se však objevil vzácný vedlejší účinek v podobě trombóz a trombocytopenií, které mohou vést i k úmrtím.

Některé země její používání proto omezily, připomněl list Financial Times. Výrobci podle něj dosud dodali do celého světa přes dvě miliardy dávek tohoto preparátu, většinou do chudších zemí.