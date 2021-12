Speciální data z JAR pro Novinky: Omikron děti nezabíjí více, jak někteří varovali

Co čekat od omikronu? Šéf ÚZIS nastínil optimistický a realistický scénář

Známý epidemiolog sdílel příspěvek renomovaného amerického vědce Yaneera Bar-Yama, který se specializuje na pandemickou analýzu. Nebylo ale jasné, o co se tvrzení o 3,5krát větším nebezpečí omikronu pro děti opírá.

Prosím vládu, aby dnes zvážila přísnější protiepidemická opatření. Informace o úmrtí 3,5x více dětí v JAR než v jiných předchozích vlnách nemůžeme brát na lehkou váhu. Rychlé vpuštění omikronu bez větších překážek do populace je však nežádoucí i z dalších důvodů. https://t.co/9DnPSwoLGD

Novinky se proto obrátily na jihoafrický úřad veřejného zdraví (NICD), který spravuje covidovou statistiku DATCOV. Tamní datový manažer Richard Welch uvedl, že se mu takový údaj nezdá správný a slíbil, že jeho tým zahrne do letošního posledního reportu i údaje o úmrtí podle věku.

Jak je vidět, ve věkové skupině do 20 let není žádný znatelný nárůst.

Z analýzy vztažené k 25. prosinci plyne, že během čtvrté vlny zemřelo v JAR 58 dětí (0-19 let). Od začátku pandemie jich zemřelo 710, což z celkových 96 122 mrtvých představuje 0,7 procenta.

Vzhledem k tomu, že stejné procento uváděl NICD, co se týče dětí, i na začátku prosince, je zřejmé, že omikron děti nezabíjí 3,5krát více než předchozí varianty.

Zabíjí omikron 3,5krát více dětí? To se mi nezdá, řekl Novinkám covidový statistik v JAR

Na níže ofoceném grafu označuje úmrtnost v kategorii 0-19 let tmavě modrá křivka. Ta je tak blízko horizontální ose, že ji téměř nelze spatřit. „Jak je vidět, ve věkové skupině do 20 let není žádný znatelný nárůst,“ okomentoval zprávu pro Novinky sám Welch.