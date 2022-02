Macron u Putina rozjíždí riskantní hru o mírového spasitele Evropy

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí odletěl do Moskvy na jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. V kroku, který je médii hodnocen jako extrémně rizikový, se pokusí od šéfa Kremlu získat závazky, které by vedly ke zmírnění napětí na Ukrajině. Mírová dohoda by mohla Macrona vyšvihnout do role světového lídra, a to krátce před volbami, ve kterých bude svůj mandát obhajovat.