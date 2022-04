Izraelský ministr zahraničí: Rusko spáchalo válečné zločiny

Zabíjení civilistů v Buči odsoudil před ním i izraelský premiér Bennett, ale vinu přímo nepřipsal ruským jednotkám. „Jsme šokováni strašnými obrázky z Buče - strašnými scénami - a odsuzujeme je. Utrpení ukrajinských občanů je nesmírné a my děláme vše, co můžeme, abychom pomohli,” uvedl izraelský premiér.

Zároveň vyzdvihl, že Izrael zřídil polní nemocnici na západní Ukrajině s tím, že na ni „všichni Izraelci mohou být hrdí”, píše list The Times of Israel.

„Bylo eticky a diplomaticky správné to udělat,” uvedl zdroj k vyjádření izraelského ministra zahraničí. Zda Lapidův komentář představuje politický obrat, jenž povede k plné izraelské podpoře Ukrajiny, nebo jde o jednorázovou reakci, podle The Times of Israel není jasné.