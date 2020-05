Italové šli do práce, Španělé ke kadeřníkovi

„Kávu z baru jsme nepily už dobré dva měsíce,“ svěřily se webu Il Fatto Quotidiano dvě Miláňanky, které si nápoj cestou do práce vyzvedly u výdejního okénka. „Chutná po naději, po novém začátku,“ dodala druhá z nich.

„Ideální by bylo sednout si uvnitř a trochu si popovídat. Ale co naděláme, je třeba být trpělivý. Čekali jsme dlouho, ještě si chvíli počkat nás nezabije,“ přidal se jeden důchodce.

Návrat do práce zhruba 4,4 milionu Italů proběhl v relativním klidu: provoz na silnicích sice zhoustl, v autobusech a metru ale žádný nával nebyl. Podobná situace byla i na vlakových nádražích, kde lidé čekali na první spoje do Říma, Milána nebo Neapole v rozestupech.

Na dodržování bezpečné vzdálenosti dohlíželi zaměstnanci drah, kteří cestujícím také měřili teplotu a ptali se na důvod cesty. Od pondělí mohou Italové v rámci stejného regionu navštívit své příbuzné, jít na procházku či si zaběhat do znovuotevřených parků. V počtu do 15 lidí jsou také povoleny pohřby. V uzavřených veřejných prostorech však musí lidé nosit roušky.

Na nošení roušek v MHD a malých obchodech a podnicích, které se v pondělí otevřely, si musí zvykat i Španělé. Ve stanicích metra i na nádražích se jich ráno rozdávaly miliony. „Až do dneška jsem nikoho s rouškou nevídala, ale dnes už ano,“ řekla agentuře AP Madriďanka, která sama měla roušku i ochranné rukavice.

Španělé, kteří se začali vracet do práce už v půlce dubna, od pondělí mohou také za určitých podmínek navštívit některé obchody, provoz mohou obnovit podniky s plochou menší než 400 metrů čtverečních. Obyvatelé jihoevropského státu se však nejvíc ze všeho těšili na otevření kadeřnictví a holičství, napsal deník El País. Zájemci se musí objednat předem: čekací listiny jsou již nyní dlouhé.

I Portugalci se, zdá se, mimořádně těšili na návštěvu kadeřnictví, i přes velký zájem se však majitelé obávají o svou budoucnost. „Je to složité, ale musíme jít dál,“ svěřila se jedna z kadeřnic v Lisabonu s rouškou a plastovým štítem, který jí chránil obličej. „Ekonomické oživení bude pomalé, protože kvůli restrikcím se ne všichni zákazníci hned vrátí,“ podotkla.

Také Řekové v pondělí mohli poprvé po šesti týdnech omezení volného pohybu poprvé jít ke kadeřníkovi, koupit si knihu či květiny, nadále by ale měli na veřejnosti dodržovat bezpečnou vzdálenost a v místech s větším počtem lidí nosit roušky. Ty jsou povinné ve veřejné dopravě, v nemocnicích či supermarketech, kde za jejich nenošení hrozí pokuta až 150 eur (asi 4000 Kč).

Hotely s celoročním provozem by se v Řecku měly otevřít 1. června. Ubytování pro turisty, která fungují jen v sezoně, by se mohla začít otevírat asi v polovině června, kdy se podle místních médií očekává i otevření řeckých ostrovů a zahájení pravidelné dopravy na ně. Přesný harmonogram by ale měla vláda teprve oznámit v příštích dnech.