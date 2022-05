EU chce uvalit sankce na údajnou přítelkyni Putina

Opatření zahrnují také návrh do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie.

Blok již dříve uvalil sankce na ruského prezidenta a jeho dvě dcery, které měl se svou bývalou manželkou Ljudmilou, s níž strávil v manželství 31 let.

Americký deník The Wall Street Journal minulý měsíc s odvoláním na nejmenované americké představitele uvedl, že Spojené státy se sankcemi vůči Kabajevové otálely kvůli obavám, že by to mohlo zvýšit napětí.