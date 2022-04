Dlouhý stůl opět na scéně. Putin ho využil pro jednání s šéfem OSN

Zatímco s Lavrovem se podle zveřejněných snímků potkal „nablízko“ a vystoupili spolu bok po boku na tiskové konferenci, s Putinem to bylo jiné. Zveřejněné snímky ukazují, že spolu mluvili přes dlouhý bílý stůl.

Důvody nejsou zcela jasné. Zdroje z francouzské delegace to po Macronově únorové návštěvě agentuře Reuters vysvětlovaly tím, že Macron v Moskvě odmítl podstoupit ruský test na covid. Důvodem byly údajně obavy, aby se Rusové nezmocnili Macronovy DNA.

To bylo ještě před invazí na Ukrajinu, kterou Rusko zahájilo na konci února. Od té doby se význačné návštěvy do Moskvy nehrnou, byť dorazili třeba izraelský premiér Naftali Bennet či rakouský kancléř Karl Nehammer. Zatím to k zastavení ruské agrese nevedlo.