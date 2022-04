Djokovič označil vyloučení Rusů a Bělorusů z Wimbledonu za šílené

„Vím, jak vás válka poznamená. V Srbsku si všichni pamatujeme, co se stalo v roce 1999,“ přidal Djokovič.

„Nicméně ani tak nemůžu podpořit rozhodnutí Wimbledonu, které je prostě šílené. Když se politika smíchá se sportem, je to špatně,“ dodal.

Představitelé Wimbledonu vyloučili ruské a běloruské reprezentanty kvůli invazi na Ukrajinu. Odůvodnili to snahou o to, aby nebyl turnaj v All England Clubu zneužit k propagaci ruského režimu.