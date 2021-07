Vítězný Tálibán vzkřísil své letité praktiky

Afghánce tak podle listu The Times nepřekvapilo, že ženy nesmějí vycházet ven bez doprovodu mužského příbuzného, dívkám starším 12 let byl zakázán vstup do škol, muži se nesmějí holit a za neúčast na modlitbách je čeká bití. Pamatují i zákaz kouření a hrozby přísných trestů za porušení vyhlášených pravidel.

Armáda útočí

Překvapení ale podle webu Al-Džazíra vyvolalo nařízení „kulturní komise Tálibánu“: „Všichni imámové a mollové v dobytých oblastech by měli poskytnout seznam dívek nad 15 let a vdov do 45 let, které se mohou provdat za táliby.“

Podle afghánských úřadů před postupem radikálů prchlo už nejméně 5600 rodin, především ze severu země. Afghánská armáda mezitím podle Al-Džazíry zaútočila na strategické město Spínbuldak u hranice s Pákistánem, které v uplynulých dnech ztratila.

O klíčový bod na trase k hraničnímu přechodu, který poskytuje přístup do pákistánského Balúčistánu, kde má vedení Tálibánu svou základnu, a odkud vysílá své zálohy, se v pátek vedly tvrdé boje. Přerušit by je mohlo příměří, které Tálibán nabízí výměnou za propuštění sedmi tisícovek vězňů z řad radikálů a odstranění vůdců hnutí z černé listiny OSN. „Je to velký požadavek,“ prohlásil Nádir Nádirí, afghánský vládní vyjednavač.