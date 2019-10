Turecký Goliáš proti kurdskému Davidovi

V turecké armádě slouží 355 tisíc vojáků v aktivní službě a 380 tisíc v zálohách, uvedl server Globalfirepower. Pozemní síly čítají 260 tisíc mužů, včetně rezerv. K dispozici mají také 2500 tanků – z toho 750 tanků Leopard 1 a 2 a přes 900 tanků M60 Patton, z nichž část byla modernizována Izraelci na verzi Sabra. Právě stárnoucí Pattony byly nasazeny do operace.

Ve výzbroji má Ankara přes tisíc samohybných houfnic, z toho polovinu v prvním sledu. Do akce byly vyslány většinou vlastní houfnice ráže 155 mm T-155 Firtina.

K přepravě vojáků Turecko používá řadu různých obrněných transportérů a vozidel různých kategorií v celkovém počtu 9500 kusů. Na záběrech z operace byly nejčastěji k vidění kolové obrněné transportéry Kirpi, které jsou odolné proti minám a improvizovaným náložím na silnicích, které by mohli Kurdové využívat. Celkem jich mají Turci ve výzbroji 1700.

Celkem dostali asi 400 různých vozidel. Hlavním přepravním prostředkem je pick-up Toyota Hilux, mnohdy upravený pro nesení různých zbraní, většinou kulometů Browning M2 nebo sovětských DŠK a KPV, které bývají občas spřažené do dvojčat. Na některých jsou ale vidět i primitivní raketomety nebo protiletadlová rychlopalná děla ráže 23 mm.

Milice přiznala své slabiny v rozhovoru pro agenturu Reuters. „YPG nemají těžké zbraně, které by byly použitelné proti tureckým letadlům nebo tankům. Nejtěžší zbraně, které jsme dostali od Američanů, byly minomety, nic mohutnějšího. Žádné rakety, žádné protitankové zbraně.“ Ty totiž proti Islámskému státu nebyly potřeba.

Část kurdských jednotek získala zkušenosti v těžkých bojích proti Islámskému státu, více než 8500 příslušníků SDF také prošlo americkým výcvikem (do poloviny roku 2017).

Přesto experti odhadují, že první fáze bude trvat deset dní až pár týdnů. V Londýně žijící odborník na vojenské síly Sýrie a Turecka Kamal Alam si myslí, že operace bude pro Turecko snadná: „Turecko by díky převaze v letectvu a dělostřelectvu nemělo mít žádné problémy.“

Rozsah operace ukazuje, že se Turecko snažilo protivníka nepodcenit a co nejrychleji obsadit co největší území. Ředitel istanbulského Střediska pro ekonomická a zahraničně politická studia Can Kasapoglu uvedl, že Turecko má schopnosti vést „bleskovou válku a dosáhnout rychle územních zisků“.