Turecko hrozí vytlačením syrské armády z Idlibu do konce února

„Problém v Idlibu by nemohl být vyšetřen, jestliže se režimní síly nestáhnou z oblastí určených dohodu v Soči,“ uvedl Erdogan a dodal: „Byli bychom rádi, kdybychom to udělali s podporou našich přátel.“

Prezident Erdogan ale současně zmínil hlavní příčinu, proč chce zasáhnout - obává se další vlny uprchlíků. V provincii uteklo od prosince na 800 tisíc lidí blíž k tureckým hranicím. Podle něj je nemožné zabránit novým migračním vlnám k tureckým hranicím, a zajistit návrat syrských uprchlíků z Turecka do Sýrie bez toho, aby se vyřešila otázka Idlibu.

Panují obavy, že Turecko by mohlo v Idlibu zasáhnout vojensky a propukla by syrsko-turecká válka. Podle exilové organizace SOHR monitorující dění v Sýrii, bylo do Idlibu přesunuto už 6500 tureckých vojáků.