Spuštění turecké operace v syrském Idlibu je jen otázkou času, hrozí Erdogan

„Vstoupili jsme do posledních dnů, kdy má (syrský) režim ukončit své nepřátelské akce v Idlibu. Je to naše poslední varování. Turecko podniklo všechny přípravy, aby uskutečnilo své vlastní operační plány v Idlibu,“ dodal turecký prezident podle listu Hürriyet. Erdogan už dříve dal Damašku ultimátum, aby jeho armáda nově osvobozená území opustila do konce února.