Jestli Američané neopustí Afghánistán do konce srpna, ponesou následky, varuje Tálibán

Šahín označil 31. srpen za červenou čáru. Pokud by ji Biden překročil, prodloužil by tím americkou okupaci Afghánistánu, pro což není důvod.

„Naším cílem je dostat z Kábulu co nejvíce lidí v co nejkratším čase. Bude-li třeba, povedeme s ministrem diskusi o posunutí časové linky, ale v tuto chvíli to není ve hře,“ uvedl Kirby.