Jako možný vůdce Afghánistánu se vynořil Baradar

Podle informací západních tajných služeb by Baradar mohl v budoucnu vést Afghánistán jako prezident či premiér, jemuž by podléhali všichni ministři.

Život Baradarovi zásadně změnila sovětská invaze do Afghánistánu v roce 1979. Jako mladík se v 80. letech minulého století zapojil do bojů proti Sovětům, přičemž válčil po boku mully Muhammada Umara, pozdějšího vůdce Tálibánu. Umarova sestra je údajně Baradarovou manželkou, informace ale není jednoznačně potvrzená. Právě Umar začal Ghaního jako první oslovovat přezdívkou Baradar – bratr.

Během vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001 vykonával řadu funkcí. Patřil k velitelům v oblasti Kábulu a působil také v Herátu na západě země. Když do Afghánistánu vpadly americké a britské jednotky v reakci na útoky z 11. září 2001 v New Yorku a Washingtonu, byl ctižádostivý a respektovaný Baradar náměstkem ministra obrany. Po svržení tálibánské vlády uprchl do exilu.