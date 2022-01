Američané v Sýrii přehradu, na kterou nesměli útočit, vědomě zasáhli. Ohrozili tisíce lidí

Mohutná exploze otřásla 26. března 2017 přehradou Tabka, kterou v té době ovládal Islámský stát. List The New York Times zjistil, že se největší syrská přehrada stala cílem amerického náletu i přes to, že figurovala na seznamu míst, na něž se nemá útočit. USA popíraly, že by kdy na přehradu útočily. Její protržení mohlo ohrozit životy tisíců civilistů. Hráz vydržela, a to zřejmě i proto, že jedna ze shozených bomb nevybuchla.