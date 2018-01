„Dále sledujeme vývoj situace na severu Sýrie, která vyvolává vážné obavy. Vyzýváme zúčastněné strany ke zdrženlivosti,” sdělila podle agentury TASS Zacharovová. V této souvislosti zmínila, že turecký vpád na sever Sýrie si vyžádal stovky obětí, mezi nimiž jsou i civilisté. Podobné údaje se objevily již dříve. [celá zpráva]

Zacharovová současně odmítla slova některých kurdských politiků, že Rusko a syrská vláda souhlasily s tureckou operací a tím zradily Kurdy: „V této souvislosti bychom chtěli poznamenat, že na severu Sýrie nejsou Rusové a že je tam situace, kterou Turecko začalo považovat za hrozbu pro svou národní bezpečnost.“

Zmínila, že Rusko nebrání tomu, aby zákonná syrská vláda obnovila kontrolu nad oblastmi, které neovládá a jejichž budoucnost je nejistá. Přitom zkritizovala postup Spojených států, které dodávaly výzbroj a podporovaly i v poli kurdské milice YPG, které významnou měrou přispěly k porážce Islámského státu: „Nebylo to Rusko, kdo se zabýval v těchto oblastech vybudováním vojenských struktur s funkcemi, které patří do kompetence syrské vlády, a tak podpořilo separatistické touhy. V tomto kontextu potvrzujeme nezměněnou pozici Ruska při podpoře jednoty, suverenity a teritoriální integrity Syrské arabské republiky.“

Kurdové se kvůli tureckému vpádu obrátili na vládu v Damašku s požadavkem, aby syrská armáda začala hájit území své země.

Zacharovová přišla se svým vyjádřením krátce pro telefonickém rozhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Ti hovořili o výsledcích konference v Soči, odkud hned po příletu odjela opoziční delegace podporovaná Ankarou. Přesto jsou s výsledkem jednání spokojeni, uvedl TASS. Oba hovořili též o rozšíření oblastí deeskalace, kde se nebojuje. Podle zdroje z Erdoganova úřadu se shodli na posílení pozorovatelských postů v syrské provincii Idlib.

Kritika z Francie

K turecké operaci v Sýrii francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že by to neměla být záminka k obsazení země. Ankara by podle něj měla své kroky koordinovat se svými spojenci: „Ukáže-li se, že je tato operace něčím jiným než bojem při ochraně turecké hranice proti potenciálnímu ohrožení terorismem, a stane-li se z ní invaze, pak to pro nás bude problém.“

Turecký premiér Binali Yildirim na to reagoval slovy, že francouzský prezident problému málo rozumí: „Celý svět ví a měl by vědět, že motivem Turecka není invaze." Turecko operaci spustilo, protože mu vadí, že oblast kontrolují kurdské milice YPG, které Ankara považuje za teroristické.

Nespokojený Washington

Americký generál Paul Funk, který působí v amerických jednotkách v Iráku, po návštěvě irácko-syrského pohraničí řekl, že turecká ofenziva odčerpává sílu spojenců podílejících se na boji proti radikálům z Islámského státu (IS): „Nechci, aby byla pozornost našeho partnera rozptylována. Na syrské straně jde stále o boj proti IS." Podle amerických zdrojů je od začátku bojů v Afrínu patrná zvýšená aktivita lidí z IS.

Pentagon uvedl, že Syrské demokratické síly (SDF), jejichž jádrem je kurdská milice YPG, se z oblasti boje proti IS začaly stahovat na sever k tureckým hranicím.

„Jsme si vědomi, že SDP přemístila některé síly v odpověďi na současné napětí, i když v rámci rozkazu koalice (zemí bojujících proti IS),“ řekl tureckému listu Hürriyet mluvčí amerického ministerstva obrany Adrian Rankine-Galloway. „Jsme plně zapojeni do práce s našimi tureckými spojenci, abychom snížili napětí podél syrsko-turecké hranice a zajistili trvalou porážku IS,“ dodal.