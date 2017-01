Dohoda měla být podle serveru uzavřena už minulý týden, ačkoliv Trump s Putinem poprvé po telefonu hovořil až v sobotu a údajně si měli vyměnit jen zdvořilosti a sdělit si svá stanoviska.

Úmluva podle Debkafile předpokládá vytvoření zón pod kuratelou USA, Ruska i Turecka. S Íránem a jeho spojenci, šíitskými milicemi včetně libanonského Hizballáhu, se nepočítá, a všechny jejich jednotky by se měly ze Sýrie stáhnout.

Američtí vojáci v Jordánsku se přesunou

Americká armáda by měla mít na starosti dvě zóny. První na severu, táhnoucí se východně od řeky Eufrat až po hranici s Irákem. Jedná se tedy o oblast s kurdskými regiony, o níž Debkafile už více než před rokem psal, že ji dostali na starost Američané na základě dohody Putina s Barackem Obamou. [celá zpráva]

Nově pak přibyl region na jihozápadě při Golanských výšinách a hranicích s Izraelem a Jordánskem. Podle izraelského serveru to znamená, že zhruba 7 500 příslušníků amerických speciálních sil v Jordánsku bude přesunuto na sever do jižní Sýrie. Mají mít podporu svých jordánských kolegů a společně budou pomáhat Syřanům vycvičeným v Jordánsku.

Debkafile uvedl, že původně se tuto oblast chystali dobýt Rusové s pomocí Íránců a jejich spojenců, ale od plánu bylo upuštěno.

FOTO: Mapy.cz

Rusové se mají postarat o oblast při západní hranici po Středozemní moře. Sem spadají klíčová města Aleppo, Idlíb a Homs i Latákíja a Tartús, kde mají ruské síly své základny.

Turecko má vojensky spravovat 650 kilometrů dlouhé pásmo při své jižní hranici, a to do hloubky od 35 do 50 kilometrů. Tedy zhruba k městu Al-Báb, o které Turci za podpory Rusů i Američanů svádějí řadu týdnů tuhé boje s Islámským státem.

Zmíněné pásmo je nárazníkovou zónou, po které Turecko volalo prakticky od počátku války a kam Turci vpadli loni v létě, aby odtud vyhnali postupující Kurdy a druhotně Islámský stát.

Zbylé území má zůstat zcela v rukou syrské vlády a armády.