Zelenou k útoku jsme nedali, ale obavy Turecka jsou oprávněné, tvrdí Pompeo

„Jsou (Turci) od jihu ohroženi terorismem. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom odvrátili tuto teroristickou hrozbu od lidí v Turecku, přičemž jsme se snažili o to, co je pro americké zájmy nejlepší: odstranit hrozbu radikálního islámského terorismu pocházejícího ze Sýrie,“ řekl Pompeo.