Zaměstnanci USA: Očkování, nebo testy

On sám zmínil tuto možnost v úterý. Na dotaz, zda federálním pracovníkům uloží povinnost nechat se očkovat, odpověděl: „O tom právě uvažujeme, ale pokud nejste očkován, nejste tak chytrý, jak jsem si myslel.“ Dodal také, že další kroky oznámí ve čtvrtek.

Biden: Pandemie už je to jen pro neočkované

CNN včera citovala nejmenovaný zdroj, podle nějž se konkrétní opatření ještě finalizují, ale je už jasné, že federální zaměstnanci a zaměstnanci jimi najatých firem budou povinni prokázat, že jsou očkováni, anebo se musí podrobovat pravidelnému testování. Jen mezi federálními zaměstnanci se to bude týkat dvou milionů lidí.

Tento zdroj také sdělil, že vládní návrh se bude podobat tomu, co už realizuje New York, kde se povinnost vztahuje na zaměstnance města. Mohou prý být připojeny i další požadavky na neočkované, protože vládní agentury tlačí na co nejúplnější vakcinaci svých zaměstnanců.