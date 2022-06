USA dodají Ukrajině raketomety HIMARS

USA dodají Ukrajině pokročilejší raketové systémy a munici, které jí umožní provádět přesnější údery na klíčové cíle na Ukrajině. V článku zveřejněném v noci na středu na webu deníku The New York Times (NYT) to uvedl americký prezident Joe Biden. Nejmenovaný představitel Bidenovy administrativy vzápětí upřesnil, že půjde o raketomety HIMARS.